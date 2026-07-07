Rosa (nome di fantasia) non dovrà più sottoporsi alle iniezioni intravitreali che fino a oggi le hanno consentito di tenere a freno la sua maculopatia legata all’età. Un miglioramento significativo della sua qualità di vita, reso possibile dall’intervento eseguito dal direttore dell’U.O.C. di Oculistica dell’Azienda Ospedaliera dei Colli, Francesco Calabrò, e dalla sua équipe composta dagli infermieri Angela Cennamo e Francesco Spera, dall’ortottista Gaetano Fioretto e dalla dottoressa Flavia Chiosi. Sono stati loro, per la prima volta in Campania, a impiantare con successo un dispositivo innovativo, chiamato Port Delivery System (PDS). 🔗 Leggi su Napoli.corriere.it

© Napoli.corriere.it - Azienda dei Colli, per battere la maculopatia impiantato un piccolissimo serbatoio che evita le iniezioni intravitreali

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