L'attore ha dichiarato di aver dedicato 15 anni alla promozione della cultura del dono. Ha annunciato che l'avvocato Ligas tornerà a collaborare con lui. Durante un intervento televisivo, ha sottolineato l'importanza di fiducia, comunità e dono. Non sono stati forniti dettagli ulteriori sui progetti o sulle modalità di collaborazione.

Matteo Berrettini l'altro giorno ha detto che non voleva regali per il compleanno chiedendo di donare ad altri: è la logica del dono che c'è anche nella vostra associazione. «Sì, se volete fare i vostri regali di compleanno attraverso la nostra associazione ben venga. Da una quindicina d'anni diffondiamo la cultura del gesto del dono, è proprio parte integrante del nostro statuto ancora più del crowdfunding settimanale che facciamo, ancora più del presentare piccole associazioni, è proprio un lavoro culturale, ideologico la diffusione di una sana abitudine quotidiana come la chiamiamo noi, come prendersi il caffè al mattino.... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Luca Argentero: «Da 15 anni lavoro per diffondere la cultura del gesto del dono. E sì, l'avvocato Ligas tornerà»

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