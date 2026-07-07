Automobilismo Coppa Città di Meldola a segno

Notizia in breve

La ventesima edizione della Coppa Città di Meldola si è conclusa con un arrivo spettacolare ai piedi della rocca medievale. L’evento, organizzato dal Racing Team Le Fonti nel contesto del Trofeo della Romagna e del memorial Eugenio Bentivoglio, ha visto 33 controlli cronometrici. La gara si è svolta nel territorio di Meldola e ha coinvolto diversi partecipanti.