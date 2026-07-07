Automobilismo Coppa Città di Meldola a segno

Da sport.quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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La ventesima edizione della Coppa Città di Meldola si è conclusa con un arrivo spettacolare ai piedi della rocca medievale. L’evento, organizzato dal Racing Team Le Fonti nel contesto del Trofeo della Romagna e del memorial Eugenio Bentivoglio, ha visto 33 controlli cronometrici. La gara si è svolta nel territorio di Meldola e ha coinvolto diversi partecipanti.

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La ventesima edizione della Coppa Città di Meldola, organizzata dal Racing Team Le Fonti nell’ambito del Trofeo della Romagna, memorial Eugenio Bentivoglio, è stata caratterizzata da trentatrè controlli cronometrici e da un arrivo spettacolare ai piedi della rocca medievale di Meldola. Vincitori assoluti, primi di raggruppamento 4 i toscani Gualtieri-Onori su Y10, che hanno preceduto nell’ ordine i meldolesi Bentivogli-Liverani su Fiat 1005 Spider, primi di raggruppamento 1, e l’intramontabile Giampaolo Paciaroni; 4° e 5° posto, rispettivamente per i modenesi Marani-Sighinolfi su Bmw M3 e per i sanmarinesi Neri-Berardi su Fiat 127 Sport, primi di raggruppamento 3. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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