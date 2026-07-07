Aurora Ramazzotti scoop dopo il matrimonio | c’entra Michelle Hunziker

Durante il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza, era presente anche l’attore Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker, anche se non ha partecipato pubblicamente ai festeggiamenti. La cerimonia ha suscitato discussioni dopo l’evento, che ha visto alcuni partecipanti e assenti noti. Berruti non è stato coinvolto nelle foto ufficiali e ha preferito mantenere un basso profilo durante la giornata. La coppia ha confermato le nozze con post sui social network.

Alle nozze di Aurora Ramazzotti c’era anche Giulio Berruti, ma il compagno di Michelle Hunziker ha scelto di restare lontano dai riflettori. Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza continua a far discutere anche dopo i festeggiamenti. Al centro dell’attenzione non ci sono solo gli sposi, ma anche la presunta presenza di Giulio Berruti, compagno di Michelle Hunziker, la cui scelta di restare lontano dai riflettori ha alimentato curiosità e domande sui social. Dopo il matrimonio, Michelle Hunziker ha continuato il suo soggiorno in Sicilia, mostrando ai follower alcune immagini della sua avventura alle isole Eolie. A bordo di uno yacht, la conduttrice si è lasciata immortalare tra mare, sole e momenti di relax, accompagnando le foto con la frase: “Che abbia inizio questa vacanza”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza il primo ricevimento dopo il matrimonio ufficiale e i balli

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