L’aeroporto di Catania è stato chiuso a causa dell’eruzione dell’Etna, causando cancellazioni e disagi tra i passeggeri. Aurora Ramazzotti ha condiviso sui social un commento ironico sui voli cancellati, scherzando sul fatto che tutto ciò che mastica sembra croccante. La cantante ha anche raccontato come alcuni invitati al suo matrimonio abbiano vissuto il caos, tra autobus e voli alternativi, definendo il weekend come un’esperienza da ricordare.

A Catania aeroporto chiuso, tra autobus, voli alternativi e ironia social, Aurora Ramazzotti: "Questo weekend non ce lo dimenticheremo" Un matrimonio da ricordare e non solo per la festa: Aurora Ramazzotti ha raccontato con ironia nelle sue Storie social il caos vissuto da alcuni invitati rim. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Aurora Ramazzotti scherza sui voli cancellati dopo le nozze con Cerza per l'eruzione dell'Etna: "Tutto quello che mastico è croccante"

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