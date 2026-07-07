Aurora Ramazzotti e l’odissea degli invitati dopo il matrimonio tra eruzione dell’Etna e sciopero

Da ilgiorno.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno affrontato difficoltà nel tornare a casa a causa di un’eruzione dell’Etna e di uno sciopero. Molti di loro hanno dovuto posticipare i propri spostamenti dalla Sicilia, creando disagi e ritardi. La situazione ha coinvolto numerosi partecipanti, che si sono trovati a gestire imprevisti legati alle condizioni meteorologiche e alle proteste in corso. Nessuna informazione su eventuali conseguenze per le celebrazioni.

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Anche gli invitati delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono trovati a fare i conti con un imprevisto che ha causato non pochi disagi a chi deve spostarsi dalla Sicilia. L’imponente eruzione dell’Etna avvenuta tra domenica e lunedì ha provocato una vasta nube di cenere vulcanica, che ha costretto l’aeroporto di Catania a sospendere le operazioni di volo per tutta la giornata di lunedì. Almeno 130 voli cancellati, oltre 60 quelli dirottati tra Palermo, Comiso e Trapani.  Le nozze in Sicilia . Un problema che ha interessato anche gli ospiti della festa di matrimonio della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che nei giorni scorsi si è sposata con lo storico compagno, al quale è legata ormai da quasi dieci anni e con il quale ha avuto un figlio, il piccolo Cesare (3 anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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