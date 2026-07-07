Gli invitati al matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza hanno affrontato difficoltà nel tornare a casa a causa di un’eruzione dell’Etna e di uno sciopero. Molti di loro hanno dovuto posticipare i propri spostamenti dalla Sicilia, creando disagi e ritardi. La situazione ha coinvolto numerosi partecipanti, che si sono trovati a gestire imprevisti legati alle condizioni meteorologiche e alle proteste in corso. Nessuna informazione su eventuali conseguenze per le celebrazioni.

Anche gli invitati delle nozze di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono trovati a fare i conti con un imprevisto che ha causato non pochi disagi a chi deve spostarsi dalla Sicilia. L’imponente eruzione dell’Etna avvenuta tra domenica e lunedì ha provocato una vasta nube di cenere vulcanica, che ha costretto l’aeroporto di Catania a sospendere le operazioni di volo per tutta la giornata di lunedì. Almeno 130 voli cancellati, oltre 60 quelli dirottati tra Palermo, Comiso e Trapani. Le nozze in Sicilia . Un problema che ha interessato anche gli ospiti della festa di matrimonio della figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker, che nei giorni scorsi si è sposata con lo storico compagno, al quale è legata ormai da quasi dieci anni e con il quale ha avuto un figlio, il piccolo Cesare (3 anni). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© Ilgiorno.it - Aurora Ramazzotti e l’odissea degli invitati dopo il matrimonio, tra eruzione dell’Etna e sciopero

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Aurora Ramazzotti, per sposi e invitati brutta sorpresa dopo il matrimonio

“C’era anche lei e quella notte…”. Matrimonio Aurora Ramazzotti: la vip tra gli invitati e il retroscenaDurante le nozze di Aurora Ramazzotti, tra gli invitati c’era anche una nota influencer.

Temi più discussi: Tutto sul matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza; Il sì di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Abito, musica, le dediche di papà Eros e mamma Michelle; Il matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: la cena della vigilia con gli sposi scatenati in pista; Tutto quello che c'è da sapere sul matrimonio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza in Sicilia: 3 giorni di vip retreat al Castello Xirumi, invitati top secret.

Ultima è stata, solo pochi giorni, fa Aurora Ramazzotti. Ma sono diverse le star e le royal che, nel corso degli anni, si sono affidate all'eleganza magistrale di Giorgio Armani e scelto un suo wedding look per andare a nozze. Ecco una carrellata di glamour matri x.com

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza si sono sposati: le parole di mamma Michelle Hunziker reddit

Aurora Ramazzotti e l’odissea degli invitati dopo il matrimonio, tra eruzione dell’Etna e scioperoLa figlia di Eros e Michelle Hunziker si è sposata nel fine settimana in Sicilia con Goffredo Cerza. Giornate speciali con un imprevisto finale: la gigantesca nube di cenere che ha bloccato l’aeropo ... ilgiorno.it

Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme per Aurora: i video del matrimonio fanno il giro di internetUn momento che sembra uscito da un film: Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker di nuovo insieme, fianco a fianco, per celebrare il giorno speciale di Aurora ... alfemminile.com