Aurora Ramazzotti e le altre | le spose celebri che hanno scelto un abito Armani rendendo il loro giorno del sì ancora più bello

Aurora Ramazzotti ha scelto un abito Armani per il suo matrimonio, reinterpretando in chiave moderna il vestito indossato nel 1998 dalla madre per il suo matrimonio con un cantante. Tra le spose celebri che hanno optato per abiti della maison, si segnala anche un'altra figura nota, rafforzando così il legame tra il brand e le occasioni speciali. L'abito di Aurora è stato realizzato su misura, con dettagli moderni che richiamano il modello originale.

I dettagli sono noti: Aurora ha chiesto alla maison di reinterpretare in chiave contemporanea il vestito che la presentatrice Tv indossò nel 1998 per il matrimonio con Eros Ramazzotti. Attraverso questa creazione, che ha voluto riprendere più che i dettagli, l'essenza dell'abito materno, la sposa ha voluto riproporre un vero e proprio viaggio nella memoria familiare. Per lei, quindi, una silhouette a semi-sirena dalle linee essenziali ed eleganti con un romantico scollo off-shoulder (a barchetta con spalle scoperte). Il tessuto era impreziosito da raffinati inserti in pizzo e ricami di perline e un lungo velo ha accompagnato il modello che ha fatto sognare tutte. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza sposi: larrivo con papà Eros

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