Aurora Ramazzotti si è sposata indossando un abito Armani, ispirata dall’abito nuziale di sua madre. La cerimonia si è svolta con il vestito scelto, simbolo di un legame tra le generazioni. La giovane ha deciso di portare avanti una tradizione familiare, senza modifiche o innovazioni evidenti. La scelta dell’abito è stata confermata come un omaggio alle radici e alle eredità di famiglia. La cerimonia si è svolta senza ulteriori dettagli pubblici.

Certe eredità non si pesano in grammi. Si pesano in battiti e scelte ed Aurora Ramazzotti ha dimostrato di tenere al valore delle tradizioni. C’era infatti un tempo in cui l’abito nuziale delle madri veniva tramandato alle figlie. Aurora, inconsapevolmente, si ispira al passato di mamma Michelle, ma in modo nuovo. Si lascia ispirare dal modello indossato dalla madre quando sposò Eros, adottando elementi simili, da introdurre nel suo abito nuziale. Al suo “sì” con Goffredo Cerza, Aurora ha scelto Giorgio Armani Privé per scrivere il capitolo più intimo. Una creazione minimale: raso seta che cade, tulle trasparente, spalle scoperte, spacco frontale netto. 🔗 Leggi su 361magazine.com

Segui gli aggiornamenti su Aurora Ramazzotti.

© 361magazine.com - “Eredità couture”: Aurora Ramazzotti dice sì in Armani, ispirata dall’abito nuziale di mamma Michelle

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Aurora Ramazzotti si è sposata: per il suo «sì» sceglie Giorgio Armani. E indossa anche l’abito originale di mamma Michelle HunzikerAurora Ramazzotti si è sposata, scegliendo un abito di Giorgio Armani per la cerimonia.

Aurora Ramazzotti: il raffinato abito bianco di ricami per il pre-wedding party e i look degli ospiti (compresa mamma Michelle in blu)Durante il pre-wedding party, la sposa ha indossato un abito bianco ricamato, mentre tra gli ospiti anche la madre ha scelto un completo blu.

Eredità couture: Aurora Ramazzotti dice sì in Armani, ispirata dall’abito nuziale di mamma MichelleCerte eredità non si pesano in grammi. Si pesano in battiti e scelte ed Aurora Ramazzotti ha dimostrato di tenere al valore delle tradizioni. C’era infatti un tempo in cui l’abito nuziali delle madri ... 361magazine.com

Aurora Ramazzotti sposa: l’abito ispirato da mamma Michelle, papà Eros all’altareLa figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti ha detto sì a Goffredo Cerza in un castello siciliano da sogno. Tutti i dettagli delle nozze ... iodonna.it