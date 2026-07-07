Aula sul campo Ragazzi s’impara On the Road
Durante l’estate a Bormio, si svolge un progetto chiamato “On the Road” che coinvolge studenti in lezioni di educazione civica. Per la prima volta, questa iniziativa, attiva da quasi vent’anni, si svolge anche nella località alpina. I giovani partecipano a attività sul campo, con l’obiettivo di avvicinarli alle istituzioni attraverso esperienze pratiche. L’evento si svolge nel contesto di un programma socio-educativo dedicato all’apprendimento diretto.
Lezioni di educazione civica: torna On the road. Per la prima volta anche l’estate di Bormio ospiterà il progetto socio-educativo che da quasi vent’anni avvicina i giovani alle istituzioni attraverso esperienze concrete sul campo. Dal 20 al 26 luglio prenderà il via la prima edizione estiva, in contemporanea a Livigno e in Valmalenco, offrendo ai giovani un’opportunità unica per vivere il territorio da una prospettiva inedita. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 16 anni in su, residenti o in villeggiatura a Bormio, che potranno trascorrere una settimana nei panni della polizia locale, delle forze dell’ordine e degli operatori del soccorso, affiancandoli durante le loro attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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