Aula sul campo Ragazzi s’impara On the Road

Lezioni di educazione civica: torna On the road. Per la prima volta anche l’estate di Bormio ospiterà il progetto socio-educativo che da quasi vent’anni avvicina i giovani alle istituzioni attraverso esperienze concrete sul campo. Dal 20 al 26 luglio prenderà il via la prima edizione estiva, in contemporanea a Livigno e in Valmalenco, offrendo ai giovani un’opportunità unica per vivere il territorio da una prospettiva inedita. L’iniziativa è rivolta ai ragazzi e alle ragazze dai 16 anni in su, residenti o in villeggiatura a Bormio, che potranno trascorrere una settimana nei panni della polizia locale, delle forze dell’ordine e degli operatori del soccorso, affiancandoli durante le loro attività. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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