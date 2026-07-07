Anche Dairago rafforza la propria rete di cardioprotezione: è stata inaugurata la decima postazione Dae pubblica del territorio comunale, installata in via Leonardo da Vinci, all’angolo con via Piave. Il dispositivo è stato donato da Enrico Calloni, che ha voluto dedicarlo alla memoria della moglie Franceschina Vittoria, conosciuta da tutti come la maestra Franca, insegnante che ha dedicato la propria vita alla crescita di numerosi bambini. La nuova installazione è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità della famiglia Olgiati, che ha messo a disposizione lo spazio necessario per collocare il defibrillatore. Il progetto rientra nell’attività di cardioprotezione promossa dall’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese ODV insieme all’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attivata la decima postazione Dae: "Importante formare i cittadini"

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