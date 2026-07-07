Attivata la decima postazione Dae | Importante formare i cittadini
Una nuova postazione Dae è stata installata in via Leonardo da Vinci, all’angolo con via Piave, portando a dieci il numero di dispositivi pubblici nel territorio comunale. L’attivazione mira a migliorare la risposta in caso di emergenza cardiaca. La postazione si aggiunge alle altre già presenti, rafforzando la rete di cardioprotezione locale. Nessuna informazione sulle modalità di accesso o sull’orario di funzionamento.
Anche Dairago rafforza la propria rete di cardioprotezione: è stata inaugurata la decima postazione Dae pubblica del territorio comunale, installata in via Leonardo da Vinci, all’angolo con via Piave. Il dispositivo è stato donato da Enrico Calloni, che ha voluto dedicarlo alla memoria della moglie Franceschina Vittoria, conosciuta da tutti come la maestra Franca, insegnante che ha dedicato la propria vita alla crescita di numerosi bambini. La nuova installazione è stata resa possibile anche grazie alla disponibilità della famiglia Olgiati, che ha messo a disposizione lo spazio necessario per collocare il defibrillatore. Il progetto rientra nell’attività di cardioprotezione promossa dall’associazione Sessantamilavitedasalvare Altomilanese ODV insieme all’Amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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