Fratelli d’Italia ha condannato duramente l’attacco a un giornalista, commentando con un messaggio che invita a riflettere. Nel frattempo, il dibattito pubblico si concentra sulle piattaforme digitali, dove si susseguono post e meme che evidenziano tensioni tra l’informazione investigativa e i partiti di governo. La discussione si sviluppa principalmente online, tra accuse e reazioni di vario genere.

Il dibattito politico e mediatico si sposta nuovamente sulle piattaforme digitali, dove la tensione tra informazione d’inchiesta e partiti di governo si manifesta a colpi di meme e post al vetriolo. Nelle ultime ore, l’account ufficiale di Atreju – la storica manifestazione giovanile e kermesse simbolo di Fratelli d’Italia – ha diffuso su Instagram un contenuto dai toni fortemente satirici incentrato sulle recenti e clamorose evoluzioni giudiziarie che vedono coinvolto il noto conduttore di Report, Sigfrido Ranucci. Il post mostra un fotomontaggio del giornalista Rai accostato a una provocatoria didascalia in primo piano che recita testualmente: “Il presunto attentatore di Ranucci è un suo amico”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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© Thesocialpost.it - Attentato Ranucci, l’attacco durissimo di Fratelli d’Italia: “Anche a voi…”

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Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

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