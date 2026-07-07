Attentato a Ranucci l' ironia di Atreju | Anche a voi un amico ha messo una bomba sotto casa?

Da ilgiornale.it 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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L'account di Atreju, legato a Fratelli d’Italia, ha pubblicato un messaggio ironico sulla vicenda che riguarda un giornalista coinvolto in un’indagine su un attentato sotto casa sua. Nel post si chiede sarcasticamente se anche a qualcun altro sia stato messo una bomba da un amico. La comunicazione ha suscitato reazioni sui social, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla vicenda.

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Ironia social da parte di Atreju, l'account ufficiale della festa di Fratelli d'Italia, sul caso che riguarda il giornalista Sigfrido Ranucci e gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato progettato nei suoi confronti. In un post pubblicato su Instagram compare una foto del conduttore di Report con la scritta: "Il presunto attentatore di Ranucci è un suo amico". Nel fotomontaggio è inserita anche un'immagine di Ranucci seduto a un tavolo insieme a Valter Lavitola. Il testo prosegue in tono sarcastico: "Anche a voi è successo nella vita che un vostro amico vi abbia messo una bomba sotto casa? Raccontateci la vostra esperienza". Il riferimento è agli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Roma che vede l'ex faccendiere indagato come presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Attentato a Ranucci. Il Prefetto riflesso: alzare la guardia

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