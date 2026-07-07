Attentato a Ranucci l' ironia di Atreju | Anche a voi un amico ha messo una bomba sotto casa?

L'account di Atreju, legato a Fratelli d’Italia, ha pubblicato un messaggio ironico sulla vicenda che riguarda un giornalista coinvolto in un’indagine su un attentato sotto casa sua. Nel post si chiede sarcasticamente se anche a qualcun altro sia stato messo una bomba da un amico. La comunicazione ha suscitato reazioni sui social, senza ulteriori dettagli ufficiali sulla vicenda.

Ironia social da parte di Atreju, l'account ufficiale della festa di Fratelli d'Italia, sul caso che riguarda il giornalista Sigfrido Ranucci e gli sviluppi dell'inchiesta sull'attentato progettato nei suoi confronti. In un post pubblicato su Instagram compare una foto del conduttore di Report con la scritta: "Il presunto attentatore di Ranucci è un suo amico". Nel fotomontaggio è inserita anche un'immagine di Ranucci seduto a un tavolo insieme a Valter Lavitola. Il testo prosegue in tono sarcastico: "Anche a voi è successo nella vita che un vostro amico vi abbia messo una bomba sotto casa? Raccontateci la vostra esperienza". Il riferimento è agli sviluppi dell'inchiesta della Procura di Roma che vede l'ex faccendiere indagato come presunto mandante dell'attentato ai danni del giornalista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Attentato a Ranucci. Il Prefetto riflesso: alzare la guardia

Notizie e thread social correlati

Attentato a Sigfrido Ranucci, 4 arresti tra Napoli e Caserta per la bomba sotto casa con gelatina da cavaQuattro persone sono state arrestate tra Napoli e Avellino in relazione a un attentato avvenuto nel ottobre 2025 contro il conduttore di Report.

Attentato a Ranucci, ci sarebbe un deputato dietro la bomba: scoop clamoroso di ReportGli inquirenti della Procura di Roma hanno concluso che l’esplosione avvenuta il 16 ottobre 2025 vicino all’abitazione di un giornalista non si...

Temi più discussi: L'attentato a Sigfrido Ranucci: ci sono quattro arresti. Nell'intercettazione: Facciamo la storia; Attentato a Ranucci, quattro arresti: bomba su commissione; Quattro arresti per l'attentato a Ranucci, caccia ai mandanti; Cosa si sa delle indagini sull’attentato a Sigfrido Ranucci.

Valter Lavitola è un amico vero, fra di noi c'è un grande affetto. Da quando ho saputo del suo coinvolgimento presunto nell'attentato nei confronti miei e della mia famiglia sono stati giorni pesantissimi. Lo ha detto Sigfrido Ranucci al telefono con il Corrier x.com

Attentato a Ranucci: indagato Valter Lavitola, è il presunto mandante reddit

Attentato a Ranucci, Valter Lavitola il mandante?Le prove a supporto però, al momento, sono al vaglio. Infatti non sono state chieste misure cautelari per l'ex editore ... affaritaliani.it

Ranucci su Lavitola presunto mandante dell’attentato: Siamo amici, non mi avrebbe mai fatto del maleIl giornalista Sigfrido Ranucci è molto sorpreso che Valter Lavitola sia indagato come mandante del suo attentato: Siamo amici da anni, ci conosciamo ... fanpage.it