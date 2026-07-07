attentato di monaco uccisa in ucraina la donna sospettata di aver messo la bomba

Il corpo di una donna sospettata di aver piazzato la bomba nell’attentato di Monaco è stato trovato vicino Kiev. La notizia, diffusa da Ukrainska Pravda, riferisce che la donna è stata uccisa a colpi di arma da fuoco ieri sera. La vittima è identificata come Anastasia Berezovska. Non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze del suo decesso.

Il corpo della donna sospettata di essere l’attentatrice di Monaco è stato ritrovato ieri sera vicino Kiev. La notizia viene riporta da Ukrainska Pravda, che cita delle fonti secondo le quali Anastasia Berezovska è stata uccisa a colpi di arma da fuoco. La donna avrebbe tentato di assassinare a Monaco l’imprenditore di origine ucraina Vadim Yermolayev con una bomba. L’attentato di Monaco e i sospetti su Berezovska. L’imprenditore è rimasto ferito nell’esplosione avvenuta il 29 giugno, nella quale sono rimaste ferite tre persone. Il cadavere della donna è stato scoperto nella tarda serata di ieri. Gli investigatori ricostruiscono i movimenti della donna, sostenendo che era rimasta fuori dall’Ucraina dal 22 marzo 2025 al primo luglio del 2026. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

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