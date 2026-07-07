atletica banca tema super trionfo nella marcia

L’Atletica Grosseto Banca Tema ha vinto la marcia giovanile ai Campionati Toscani su strada, disputatisi nel centro storico di Cascina. La squadra ha ottenuto il primo posto sia a livello di squadra che con prestazioni individuali di rilievo. La competizione si è svolta nella serata del 30 giugno, coinvolgendo atleti promozionali e portando a casa il titolo regionale. Nessun dettaglio sui nomi degli atleti o sui tempi registrati.

Atletica Grosseto Banca Tema sul tetto della Toscana nella Marcia giovanile. Trionfo di squadra e grandi prestazioni individuali per l’Atletica Grosseto Banca Tema ai Campionati Toscani di marcia su strada del settore promozionale, andati in scena nella serata del 30 giugno nel centro storico di Cascina (Pisa). La spedizione biancorossa ha conquistato il titolo regionale nella classifica di società maschile della categoria Ragazzi e una prestigiosa medaglia di bronzo nella classifica di società femminile, confermandosi come una delle scuole di tacco e punta più competitive dell’intera regione. La manifestazione, organizzata dall’Atletica Cascina 1969 e valevole anche per i Societari giovanili, ha richiamato oltre 200 atleti da tutta la Toscana. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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