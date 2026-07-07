atalanta per la difesa sotto osservazione bonfanti cittadini e obric

L’Atalanta ha messo sotto osservazione tre difensori: Bonfanti, Cittadini e Obric. La squadra si prepara ad iniziare gli allenamenti giovedì al centro sportivo di Zingonia con il nuovo allenatore Maurizio Sarri. La società sta valutando nuovi acquisti per rinforzare la linea difensiva e adattarla al modulo a quattro uomini.

Bergamo – L’ Atalanta, che giovedì inizierà gli allenamenti al centro sportivo di Zingonia agli ordini del nuovo tecnico Maurizio Sarri, scandaglia il mercato in cerca di validi difensori che si adattino al nuovo modulo difensivo a 4. Sfumato Mario Gila nei radar nerazzurri ci sono il 24enne danese Thomas Kristensen, reduce da un triennio in crescita con l’Udinese da 78 partite in A con 4 gol, e l’iberico Rafa Marin, classe 2002, appena 4 presenze due anni fa nel Napoli tricolore di Conte, reduce da un positivo prestito nella Liga con 31 presenze nel Villarreal, rientrante al Napoli. Nei prossimi giorni Sarri valuterà di persona due canterani di rientro dai prestiti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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