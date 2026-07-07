atalanta i giocatori arrivano alla spicciolata a zingonia per sostenere i test fisici e iniziare la preparazione

I giocatori dell'Atalanta sono arrivati a Zingonia in modo scaglionato per sottoporsi ai test fisici e iniziare la preparazione. I controlli medici sono stati effettuati ieri in una clinica milanese, invece che presso la struttura Habilita, come avvenuto l'anno scorso. La squadra si è presentata in diversi momenti, con alcune persone che sono arrivate nel primo pomeriggio e altre nel tardo pomeriggio.

Ieri, le visite mediche in una casa di cura milanese e non all'Habilita - tra l'altro sponsor del club - così come era stato anche lo scorso anno. Oggi il ritrovo generale, per lo meno di coloro che non sono impegnati al Mondiale in corso di svolgimento tra Canada, Messico e Stati Uniti o lo sono stati. I giocatori dell'Atalanta, alla spicciolata, sono arrivati questa mattina a Zingonia, per dare ufficialmente il via alla nuova stagione. Dopo che nella giornata di ieri, lo staff agli ordini di Maurizio Sarri era stato presentato con una foto di gruppo proprio sull'erba del centro sportivo Bortolotti. Tra i primi ad arrivare, questa mattina, Raspadori, Bernasconi, Zappacosta, Carnesecchi, Samardzic e Sportiello. 🔗 Leggi su Bergamo.corriere.it

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