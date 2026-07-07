I giocatori dell’Atalanta sono arrivati a Zingonia per sottoporsi ai test fisici e iniziare la preparazione estiva sotto la guida di Sarri. La squadra si è radunata dopo aver completato gli esami medici nella giornata. La sessione di allenamento è cominciata subito dopo i controlli medici, con i giocatori che si sono concentrati sulle prime esercitazioni fisiche. La preparazione proseguirà nelle prossime settimane, con obiettivi da definire in vista della stagione.

Il ritrovo dei giocatori dell'Atalanta a Zingonia per l'inizio della preparazione estiva, dopo gli esami medici effettuati nella giornata di ieri I giocatori dell'Atalanta varcano il cancello di Zingonia per cominciare la preparazione della nuova stagione sportiva, la prima agli ordini di Maurizio Sarri, che ieri ha presentato il proprio staff tecnico. Tardelli in tv sul caso Balogun: Â«In questo Mondiale si puÃ² far tutto basta ricevere ordiniÂ». La reazione di Paola Ferrari Alta Valle Seriana, le fototrappole immortalano il passaggio di un orso bruno. Poi anche di due lupi Per usufruire del servizio di domande e risposte de ilMedicoRisponde Ã¨ necessario essere registrati al sito Corriere. 🔗 Leggi su Video.corriere.it

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© Video.corriere.it - Atalanta, i giocatori arrivano a Zingonia per i test fisici e cominciare la preparazione agli ordini di Sarri

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