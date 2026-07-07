Assegnazioni provvisorie ci siamo | sindacati convocati dal Ministero per giovedì 9 luglio alle 15 | 00

Il Ministero ha convocato i sindacati per giovedì 9 luglio alle 15:00 per discutere delle assegnazioni provvisorie. Le sigle sindacali parteciperanno alla riunione per definire i dettagli del Contratto Collettivo Integrativo relativo alla mobilità annuale 202627. I docenti e il personale ATA attendono questa convocazione per avere chiarimenti sulle assegnazioni temporanee. La trattativa riguarda le modalità di assegnazione e le regole per il prossimo anno scolastico.

Docenti e personale ATA sono in attesa della definizione del CCNI per la mobilità annuale 202627: a giorni è prevista la convocazione delle sigle sindacali per definire i dettagli del Contratto Collettivo Integrativo. Secondo quanto raccolto da Orizzonte Scuola, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha convocato i sindacati per giovedì 9 luglio alle 15:00. Nuove indicazioni Primo ciclo: come progettare il curricolo nel 2026. 3 webinar Gli insegnanti italiani lavorano poco, hanno tanto tempo libero, sono immobili e refrattari al cambiamento: tutte bufale. I dati che smentiscono i luoghi comuni. INTERVISTA a Gianluca Argentin Iscriviti alle newsletter per ricevere nella tua casella di posta gli aggiornamenti quotidiani e per avere informazioni personalizzate TFA sostegno XI ciclo: 30. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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