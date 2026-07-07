Ascolti tv i dati del 6 luglio 2026

Da 361magazine.com 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il match Portogallo-Spagna trasmesso su Rai1 il 6 luglio ha registrato 7,02 milioni di spettatori e il 37,8% di share nel primo tempo, dalle 21 alle 21:51. La partita ha mantenuto alte le percentuali di ascolto durante la serata.

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Bene il Mondiale. Nella serata di ieri, lunedì 6 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Portogallo-Spagna porta a casa 7.022.000 spettatori pari al 37.8% di share nel primo tempo dalle 21 alle 21:51 e 7.798.000 spettatori pari al 45.8% di share nel secondo tempo dalle 22:07 alle 23:01. Poi, su Canale5 Tre di troppo registra 1.496.000 spettatori con uno share del 10.5%. In onda su Rai 2 la replica di Boss in Incognito conquista 679.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 No Way Up – Senza via di uscita  incolla davanti al video 809.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3  Filorosso si ferma a 580.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 L’uomo che sussurrava ai cavalli totalizza 446. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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