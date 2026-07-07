Il match Portogallo-Spagna trasmesso su Rai1 il 6 luglio ha registrato 7,02 milioni di spettatori e il 37,8% di share nel primo tempo, dalle 21 alle 21:51. La partita ha mantenuto alte le percentuali di ascolto durante la serata.

Bene il Mondiale. Nella serata di ieri, lunedì 6 luglio 2026, su Rai1 Mondiali 2026 – Portogallo-Spagna porta a casa 7.022.000 spettatori pari al 37.8% di share nel primo tempo dalle 21 alle 21:51 e 7.798.000 spettatori pari al 45.8% di share nel secondo tempo dalle 22:07 alle 23:01. Poi, su Canale5 Tre di troppo registra 1.496.000 spettatori con uno share del 10.5%. In onda su Rai 2 la replica di Boss in Incognito conquista 679.000 spettatori pari al 4.7%. Su Italia1 No Way Up – Senza via di uscita incolla davanti al video 809.000 spettatori con il 4.8%. Su Rai3 Filorosso si ferma a 580.000 spettatori (4.2%). Su Rete4 L’uomo che sussurrava ai cavalli totalizza 446. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Ascolti tv, i dati del 6 luglio 2026

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Conexión Sur julio 3 de 2026

Notizie e thread social correlati

Ascolti tv, i dati del 2 luglio 2026Nella serata del 2 luglio 2026, su Rai1, la partita di calcio tra Spagna e Austria ha registrato 4.

Ascolti tv, i dati del 5 luglio 2026Nella serata di domenica 5 luglio 2026, il match dei Mondiali tra Brasile e Norvegia ha registrato una media di circa 5,7 milioni di spettatori, con...

Temi più discussi: Ascolti tv ieri venerdì 26 giugno chi ha vinto tra Mondiali 2026, Quarto Grado, Crozza e Propaganda Live; Ascolti Tv ieri (2 luglio): i Mondiali fanno il pieno con Spagna-Austria, ma Ilary Blasi non sbaglia al debutto; Ascolti tv di ieri 3 luglio: vince Scusate se esisto (16.2%), resta stabile L’Erede (13.3%); Ascolti tv ieri martedì 30 giugno chi ha vinto tra Notti Mondiali, Storie al Bivio e Vi presento i nostri.

#AscoltiTV | Domenica 5 Luglio 2026. Botto di Brasile-Norvegia (42%), Racconto di una Notte cala al 12.4% Tv8 al 12.2% con la Formula 1 Tutti i dati #Auditel x.com

Ascolti tv ieri 6 luglio: chi ha vinto tra Portogallo-Spagna e Tre di troppo, i dati in aggiornamentoGli ascolti tv di lunedì 6 luglio. Su Rai1 in onda la sfida dei Mondiali 2026 tra Portogallo e Spagna, seguita dall'approfondimento di Notti Mondiali ... fanpage.it

Ascolti tv lunedì 6 luglio: Mondiali 2026, Filorosso, Tre di troppoAscolti tv 6 luglio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (lunedì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it