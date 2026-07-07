ascesa al monte tutto esaurito le bellezze di assisi come calamite

L’evento “Ascesa al Monte” si è svolto con il tutto esaurito. Il programma escursionistico di Assisi Estate 2026 ha attirato numerosi partecipanti, tra cittadini, turisti e appassionati di trekking. La manifestazione si è svolta lungo i percorsi nelle aree di Assisi, con grande affluenza e interesse. Non sono stati segnalati problemi di ordine pubblico o incidenti durante l’evento.

"Ascesa al Monte", programma escursionistico di Assisi Estate 2026, si è confermato appuntamento molto apprezzato da cittadini, turisti ed anche semplici appassionati del trekking. L’iniziativa ha registrato il tutto esaurito, con oltre 120 persone provenienti da tutta Italia e dall’estero. Ha proposto un percorso ad anello fra Eremo delle Carceri, leccete secolari e luoghi intrisi di spiritualità, fino all’antica Abbazia di San Benedetto, luogo di grande suggestione e raramente aperta al pubblico. Qui l’Ensemble Micrologus ha eseguito concerti diffusi all’interno e all’esterno della struttura, con canti e musiche ispirati al tema "Le discepole di Francesco", le donne che hanno seguito Francesco d’Assisi. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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