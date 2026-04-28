Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Italia, sta vivendo un periodo di grande afflusso di visitatori, con molte prenotazioni già completate. La richiesta si estende anche alle frazioni collinari dell’isola, che registrano un notevole aumento di richieste di soggiorno. La zona si prepara ad accogliere un numero elevato di turisti nei prossimi giorni, con tutte le strutture ricettive che segnalano il tutto esaurito.

Monte Isola (Brescia), 28 aprile 2026 – Corsa alle ultime prenotazioni a Monte Isola, l’isola lacustre più grande d’Italia, sita al centro del lago d’Iseo. L’isola, dove sorgono 11 centri abitati, si conferma come la meta per eccellenza del 2026, particolarmente amata dai turisti internazionali per i lunghi soggiorni e meta di gite in giornata e soggiorni brevi per migliaia di italiani, specie lombardi. “Questo fine settimana, che inizierà in anticipo, venerdì primo maggio, è destinato a restare negli annali. Le strutture ricettive stanno raccogliendo numerosissime richieste. La cosa che ci stupisce e ci fa felici è che le frazioni collinari...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Monte Isola da tutto esaurito: piovono prenotazioni, anche per le frazioni collinari

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