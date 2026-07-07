Artena Tutto pronto in Contrada Colubro per i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista Il Programma
I festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista a Contrada Colubro di Artena iniziano giovedì 9 luglio e si concludono domenica 12 luglio. La manifestazione si svolge nel quartiere e prevede diverse iniziative, senza ulteriori dettagli sul programma specifico.
Cronache Cittadine ARTENA – Inizieranno Giovedì 9 Luglio e termineranno Domenica 12 i festeggiamenti dedicati a San Giovanni Battista in Contrada Colubro L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it
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