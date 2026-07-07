Arisa Massini E all’alba le note di Pacifico
Dalla voce femminile di Arisa a Paolo Fresu con il suo "Heros. Omaggio a David Bowie". Dal teatro che vedrà protagonista Stefano Massini ne "La forza del simbolo" al concerto all’alba con un grande cantante e autore, Pacifico. La seconda settimana della 38esima edizione del Festival di Villa Arconati a Castellazzo di Bollate prosegue il suo viaggio all’insegna della contaminazione alla ricerca delle musiche possibili. Questa sera sul palco sale Arisa con i brani che hanno segnato il suo percorso artistico, da Sincerità a La notte, fino a Controvento, vincitrice del Festival di Sanremo 2014, insieme alle nuove canzoni dell’album "Foto Mosse".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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Dal 2 al 15 luglio la storica dimora di Castellazzo di Bollate ospita artisti italiani e internazionali come Gipsy Kings, Giovanni Allevi, Arisa, Paolo Fresu, Stefano Massini, Pacifico, Gilsons e Selton. Prima degli spettacoli passeggiate guidate al tramonto nei giardi facebook
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