Argentina Enzo Fernandez | Siamo un gruppo formidabile

"Siamo un gruppo formidabile, anche nelle difficoltà sempre uniti e insieme". Così Enzo Fernandez alla fine degli ottavi di finale dei Mondiali Argentina-Egitto, partita vinta 3 a 2 in rimonta dagli argentini. Fernandez ha segnato di testa il gol del 3 a 2 nei minuti di recupero del secondo tempo: "Sognavo di vivere questi momenti dal Mondiale in Qatar" ha aggiunto il centrocampista del Chelsea. "La verità è che i miei compagni hanno una qualità incredibile". 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

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