Argentina-Egitto | dove vederla in chiaro tv e streaming orario e probabili formazioni degli ottavi di finale

L'Argentina affronta l’Egitto negli ottavi di finale, dopo aver vinto contro Capo Verde. La partita si può seguire in diretta su canali televisivi e piattaforme streaming. L’incontro si svolge alle 18:00 ora locale. Le probabili formazioni prevedono Messi in campo per l’Argentina e Salah per l’Egitto. La sfida si gioca in uno stadio all’aperto con pubblico presente.

L'Argentina torna in campo dopo la vittoria sofferta contro Capo Verde. L'Albiceleste guidata da uno straripante Leo Messi sfida l'Egitto di Momo Salah, nel match che mette in palio i. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

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