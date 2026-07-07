Argentina altro errore per Messi dal dischetto | Shobeir lo ipnotizza e mantiene in vantaggio l' Egitto
Messi si avvicina al rigore, ma il portiere avversario si tuffa in modo deciso, ipnotizzando il giocatore argentino. Il tentativo di calcio dal dischetto termina con il portiere che respinge il tiro, mantenendo in vantaggio la squadra avversaria. La scena si svolge in una partita internazionale, con Messi che aveva ottenuto il rigore dopo un fallo in area.
Lionel Messi sciupa subito una grande occasione per pareggiare contro l'Egitto. Il numero 10 dell'Argentina si presenta dal dischetto dopo che Tagliafico è stato atterrato in area di rigore da Hassan, ma dagli undici metri si fa ipnotizzare da Shobeir. Al 21' il portiere egiziano si dimostra molto reattivo e para il tiro indirizzato alla sua sinistra. Per Messi si tratta del secondo penalty consecutivo sbagliato in questo Mondiale, il quarto in tutte le Coppe del Mondo giocate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it
Argentina contra cabo verde hoy
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