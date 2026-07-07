Lionel Messi sciupa subito una grande occasione per pareggiare contro l'Egitto. Il numero 10 dell'Argentina si presenta dal dischetto dopo che Tagliafico è stato atterrato in area di rigore da Hassan, ma dagli undici metri si fa ipnotizzare da Shobeir. Al 21' il portiere egiziano si dimostra molto reattivo e para il tiro indirizzato alla sua sinistra. Per Messi si tratta del secondo penalty consecutivo sbagliato in questo Mondiale, il quarto in tutte le Coppe del Mondo giocate. 🔗 Leggi su Sportmediaset.mediaset.it

© Sportmediaset.mediaset.it - Argentina, altro errore per Messi dal dischetto: Shobeir lo ipnotizza e mantiene in vantaggio l'Egitto

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Argentina-Egitto, Messi punta i quarti e un altro gol da record: il pronosticoL'Argentina, campione del mondo in carica, sfida l'Egitto con Messi che punta ai quarti di finale e cerca un altro gol da record.

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