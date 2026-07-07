La Consulta ha lanciato un appello a sindacati e associazioni per creare una rete territoriale stabile. L’obiettivo è eliminare le barriere architettoniche e garantire la mobilità a tutte le persone con capacità motoria ridotta, inclusi anziani e cittadini con disabilità. La proposta mira a superare le limitazioni che ostacolano l’accesso agli spazi pubblici e alle infrastrutture, assicurando un diritto alla mobilità più inclusivo e diffuso sul territorio.

Costruire una rete territoriale stabile per eliminare le barriere architettoniche e garantire il diritto alla mobilità delle persone non soltanto con disabilità ma anche degli anziani e di tutti i cittadini con ridotta capacità motoria. È questo l’obiettivo dell’iniziativa promossa dalla Consulta delle persone con disabilità della Spezia. Nella lettera inviata a Cgil, Cisl, Uil, Confesercenti, Confartigianato, Cna, Assoutenti della Spezia il presidente Mauro Bornia ha proposto l’avvio di un percorso condiviso volto a promuovere interventi concreti sui servizi pubblici, sulle infrastrutture e sui trasporti, affinché l’accessibilità diventi una priorità e non un tema marginale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Andare oltre la disabilità". Appello della Consulta a sindacati e associazioni

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