Rinnovata la Consulta delle Legalità | aderiscono ben 21 associazioni Ma resta il rebus della sede

La Consulta delle Legalità di Forlì è stata recentemente rinnovata con la partecipazione di 21 associazioni. Questo organo, istituito dieci anni fa, è stato aggiornato attraverso un bando che si è concluso all'inizio dell’anno. Non è ancora stata definita la sede ufficiale dell’organismo, lasciando irrisolto anche questo aspetto. La ripresa delle attività avviene dopo un periodo di sospensione e riunioni di rinnovo.

Torna operativa la Consulta della Legalità di Forlì, un organo creato dieci anni fa e oggetto di rinnovo dei proprio membri nel corso degli ultimi mesi, con un bando che si è concluso all'inizio dell'anno. A comporre la consulta sono ora ben 21 associazioni che si occupano di legalità, educazione.🔗 Leggi su Forlitoday.it Notizie correlate CIA Campania, rinnovata la guida delle associazioni: giovani e imprenditoria femminile per l’agricoltura del futuroTempo di lettura: 3 minutiSi è svolta nel pomeriggio di oggi, presso la sede regionale di CIA Campania in via Pavia, l’assemblea elettiva di AGIA –... Leggi anche: Consulta delle Associazioni a San Severo: Matteo Pazienza sarà il referente del Comune Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Rinnovata la Consulta Anci Giovani Valle d’Aosta. A coordinarla, Firmino Thérisod; Le società sportive di Cardano fanno sempre più rete. E arriva la Festa dello sport; VINCENZO LOGOZZO E SIMONA COLUCCIO NUOVI PRESIDENTE E VICEPRESIDENTE DELLA CONSULTA DELLE ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI GIOIOSA JONICA. Busca, la Consulta delle Famiglie rinnova le nomine per il quinquennio 2026–2031Prosegue l’impegno come ponte tra amministrazione e famiglie, in programma un nuovo progetto dedicato al ruolo educativo della coppia ... cuneodice.it Lugo: la nuova consulta dei ragazzi e delle ragazzeYahia Laster si appresta a guidare per il secondo anno la consulta dei ragazzi e delle ragazze di Lugo. La giovane alunna della 3B della scuola media Baracca è stata confermata durante l’insediamento ... ilrestodelcarlino.it Rinnovata la collaborazione tra Bari e la città dei fiori: il sindaco Leccese ringrazia i maestri florovivaisti e l’amministrazione terlizzese - facebook.com facebook