Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli rimane incerto. La Gazzetta dello Sport riferisce che i dirigenti del club discuteranno nuovamente nei prossimi giorni. Non ci sono ancora decisioni ufficiali sulla permanenza del giocatore, e il suo destino non è stato definito. La situazione rimane in sospeso, con incontri programmati tra gli interlocutori coinvolti.

Il futuro di Kevin De Bruyne al Napoli è ancora tutto da scrivere. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, Massimiliano Allegri considera il centrocampista belga una pedina imprescindibile del suo progetto tecnico e sarebbe favorevole a una sua permanenza, convinto che qualità, esperienza e leadership possano fare la differenza nella prossima stagione. De Bruyne, rimasto in panchina per tutti i 90 minuti negli ottavi di finale del Mondiale vinti dal Belgio contro gli Stati Uniti, preferisce invece rinviare ogni decisione fino a un confronto con il club. Più cauta la posizione del presidente Aurelio De Laurentiis. Il numero uno azzurro, infatti, non avrebbe intenzione di derogare ai principi che hanno sempre guidato la sua gestione, nemmeno per un fuoriclasse del calibro del belga. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - Ancora in bilico il futuro di De Bruyne in azzurro, Allegri e ADL ne riparleranno

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