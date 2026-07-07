Ancona cantiere Salesi in saldo | Di Vincenzo e WeBuild interessati all?acquisto
Due gruppi, uno guidato da un imprenditore locale e l’altro da una grande azienda di costruzioni, hanno manifestato interesse per l’acquisto del cantiere del nuovo ospedale pediatrico di Torrette. La trattativa sembra avviata e potrebbe essere definita entro poche settimane. Attualmente, il cantiere è fermo a causa delle difficoltà finanziarie di una delle imprese coinvolte, con le parti che stanno valutando le prossime mosse. Nessun dettaglio sui termini dell’eventuale accordo è stato comunicato.
ANCONA - Potrebbe essere scritto nel giro di qualche settimana il destino del nuovo Salesi, il futuro ospedale pediatrico di Torrette finito nel vortice della crisi economica della Rizzani De Eccher. Il colosso friulano dell’edilizia, vincitore dell’appalto per la costruzione del nuovo nosocomio, in sinergia con la consociata Sacaim, sta infatti cercando di cedere la Salesi Scarl, il consorzio che ha in mano l’appalto del nuovo ospedale da 84 milioni di euro. Le indiscrezioni Almeno due gli interessamenti certi arrivati finora, sfociati cioè in sopralluoghi nel cantiere di via Conca. Il primo è quello del colosso WeBuild, già Salini Impreglio, alla cui presidenza siede l’ex rettore dell’Univpm Gian Luca Gregori. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it
Segui gli aggiornamenti su Ancona.
Notizie e thread social correlati
San Vincenzo: cantiere lampo per nuovi giochi senza barriere in piazzaA San Vincenzo è iniziato un cantiere rapido per installare nuovi giochi senza barriere in piazza.
Vicenda Stamura, Il Pd Ancona ironico: «Daniele Silvetti e Vincenzo Garofalo come ne "La guerra dei Roses"»Il Pd di Ancona ha commentato criticamente il comportamento del sindaco, accusandolo di rispondere alle vicende della città solo dopo che si sono...
Si parla di: Tra bus presi d’assalto e tagliati: Costretto a fare l’autostop.
Nuovo Salesi, sopralluogo al cantiere. L'assessore regionale Francesco Baldelli: Edificio pronto a fine 2026ANCONA Il Salesi sarà pronto, almeno nella sua parte strutturale, entro dicembre 2026. L’ha ribadito ieri l’assessore regionale alle Infrastrutture Francesco Baldelli, in visita al cantiere del ... corriereadriatico.it
Sopralluogo nel cantiere del Salesi, 'superate le interferenze'Sopralluogo al cantiere del nuovo Salesi con il direttore dell'Ospedale di Torrette Ospedali Riuniti di Ancona dell'assessore regionale Francesco Baldelli con il direttore generale dell'Azienda ... ansa.it