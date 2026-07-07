Ancona cantiere Salesi in saldo | Di Vincenzo e WeBuild interessati all?acquisto

Notizia in breve

Due gruppi, uno guidato da un imprenditore locale e l’altro da una grande azienda di costruzioni, hanno manifestato interesse per l’acquisto del cantiere del nuovo ospedale pediatrico di Torrette. La trattativa sembra avviata e potrebbe essere definita entro poche settimane. Attualmente, il cantiere è fermo a causa delle difficoltà finanziarie di una delle imprese coinvolte, con le parti che stanno valutando le prossime mosse. Nessun dettaglio sui termini dell’eventuale accordo è stato comunicato.