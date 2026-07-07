Anastasiia Berezovska ritrovata uccisa la spy story internazionale | sul suo contro denaro e criptovalute da ex agenti
Il corpo di Anastasiia Berezovska, cittadina ucraina ricercata in relazione a un attentato contro un imprenditore, è stato ritrovato dal Servizio di Sicurezza di Kiev. La donna era coinvolta in una vicenda che coinvolge controdenaro e criptovalute, con presunti collegamenti a ex agenti. Le autorità di Monaco avevano emesso una richiesta di ricerca nei suoi confronti. Non sono stati forniti dettagli sulla causa del decesso o sulle circostanze del ritrovamento.
Il Servizio di Sicurezza di Kiev (Sbu) ha fatto sapere di aver ritrovato il corpo della cittadina ucraina Anastasiia Berezovska, ricercata dalle autorità di Monaco in relazione all’attentato contro l’imprenditore Vadym Yermolaiev. Un ufficiale in servizio presso l’Agenzia di intelligence militare ucraina ha confessato di aver ucciso Berezovska con l’aiuto di un ex agente delle forze dell’ordine. Secondo quanto riportato nel comunicato, l’uomo avrebbe agito di propria iniziativa e senza informare i suoi superiori. Anastasiia Berezovska ritrovata uccisa, la spy story internazionale: sul suo contro denaro e criptovalute (INTERPOL FOTO) – Notizie. 🔗 Leggi su Notizie.com
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