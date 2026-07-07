Anastasiia Berezovska ritrovata uccisa la spy story internazionale | sul suo contro denaro e criptovalute da ex agenti

Notizia in breve

Il corpo di Anastasiia Berezovska, cittadina ucraina ricercata in relazione a un attentato contro un imprenditore, è stato ritrovato dal Servizio di Sicurezza di Kiev. La donna era coinvolta in una vicenda che coinvolge controdenaro e criptovalute, con presunti collegamenti a ex agenti. Le autorità di Monaco avevano emesso una richiesta di ricerca nei suoi confronti. Non sono stati forniti dettagli sulla causa del decesso o sulle circostanze del ritrovamento.