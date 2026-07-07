Il Milan sta valutando nuovi acquisti con l’obiettivo di rafforzare la rosa, secondo quanto riferito. Dopo l’arrivo del nuovo allenatore, si sono susseguite voci su possibili trasferimenti di giocatori già seguiti in passato dal tecnico. Tra i nomi circolati ci sono Karetsas, Uzun e Alajbegovic, che potrebbero essere considerati per le prossime operazioni di mercato. Le prime settimane di lavoro hanno portato a queste ipotesi, senza conferme ufficiali.

Arrivano nuove idee per il Milan di Amorim, in cerca di tasselli da aggiungere nel proprio scacchiere. Durante le prime settimane, dopo il suo annuncio, si sono accostati al club meneghino nomi legati al passato del tecnico portoghese, come giocatori allenati o seguiti da tempo. Tra queste scelte, c’è anche il gruppo scouting della squadra che vuole continuare per la sua strada e ottenere anche l’approvazione dell’allenatore. Per questo, talenti in piena crescita come Karetsas del Genk, Can Uzun dell’Eintracht Francoforte e Alajbegovic del Bayer Leverkusen rimangono delle possibili tentazioni di quest’estate per il Diavolo. Il Milan vede Amorim e scouting lavorare assieme. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Amorim e scouting insieme: Karetsas, Uzun e Alajbegovic non tramontano

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