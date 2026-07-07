amici mai la cina compra petrolio dal golfo e non dalla russia

La Cina ha aumentato le importazioni di petrolio dal Golfo, riducendo gli acquisti dalla Russia. Questa mossa si inserisce in un quadro di cambiamenti nelle fonti di approvvigionamento energetico del paese asiatico. Negli ultimi giorni, sono stati segnalati segnali di una crisi energetica russa, con criticità nel settore. La decisione di puntare sul Golfo rappresenta un elemento di rottura rispetto alle precedenti relazioni commerciali tra Cina e Russia.

Non è la prima volta che la Cina volta le spalle alla Russia. Solo che stavolta è diverso, in ballo c’è la sopravvivenza stessa dell’ex U. Nei giorni scorsi questo giornale ha raccontato la grave e a tratti grottesca crisi energetica russa. Poco petrolio, zero carburante. E intere regioni rimaste senza un gallone di carburante. Eppure, Mosca è ancora oggi il terzo produttore al mondo di greggio, eppure qualcosa si è rotto. Il grosso del problema sta nelle infrastrutture, per oltre un terzo messe fuori uso dall’artiglieria ucraina. Questo vuol dire che il Cremlino, almeno sul fianco Ovest non può raffinare. Di conseguenza, non può nemmeno estrarre e produrre, perché se poi si crea un eccesso di petrolio senza che possa essere lavorato, il prezzo crolla. 🔗 Leggi su Formiche.net

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Le due Guerre del Golfo

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