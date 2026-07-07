Nel tentativo di rispettare le scadenze, i lavori per l’America’s Cup continuano con un ritmo intenso, coinvolgendo circa 1.000 operai al giorno. Sul sito dei lavori, si sono visti sorrisi e abbracci tra il sindaco e il CEO di Emirates Team New Zealand, i detentori della coppa. La presenza di numerosi operai indica un’attività frenetica per preparare le strutture e le imbarcazioni in vista delle prossime competizioni.

Sorrisi e abbracci tra il sindaco Gaetano Manfredi e Grant Dalton il Ceo di Emirates Team New Zealand, i defender della Coppa America al Circolo Savoia. «Bagnoli è un progetto unico in Europa. E sarà la location perfetta per l’anno prossimo» ammicca Dalton che ha ricevuto in dono da Manfredi un piccolo corno porta fortuna. Un duetto che si consuma prima di salire con il sindaco a bordo della barca che li porterà a incrociare Luna Rossa per un “allenamento” nel Golfo. Quanto basta a Manfredi per fare il punto sui cantieri a Bagnoli. «Sono stato anche stamane (ieri ndr) sulla colmata a monitorare i lavori» racconta il sindaco. Che in maniera... 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - America?s Cup, lavori avanti tutta: «Sprint con 1.000 operai al giorno»

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