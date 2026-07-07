Alle 19:15, su un campo in erba sintetica nel centro culturale turco a sud di Houston, un gruppo di ragazzi si presenta puntuale, nonostante l’umidità elevata. Sono i giocatori dell’Amaanah Lions, squadra di rifugiati che praticano calcio in questa città texana durante il Mondiale. La partita si svolge in un’atmosfera di concentrazione e determinazione, tra scambi di passaggi e corse veloci.

Oltre la FIFA, per dare dignità alle persone, un’esperienza importante in una delle città del Mondiale. Alle 19:15 in punto, sul campo in erba sintetica del centro culturale turco a sud di Houston (Texas), l’umidità asfissiante non ferma un gruppo di ragazzi speciali. Tolgono gli scarpini dagli zaini e indossano tutti la medesima divisa: quella degli Amaanah Lions, l’unica squadra di calcio di rifugiati della città. Inizia così un interessante reportage proposto da Domani. In campo si respira il mondo: si parla inglese, arabo, birmano, dari, spagnolo. Le nazionalità si incrociano e si mescolano durante il riscaldamento, unendo giovani in fuga da guerre e persecuzioni in Afghanistan, Myanmar, Sierra Leone e Iraq. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Amaanah Lions: a Houston il calcio dà una nuova vita ai rifugiati

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