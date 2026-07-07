Una figura di spicco ha sottolineato che l’Eurozona ha bisogno di una Banca centrale europea più lungimirante e meno impulsiva. Ha avvertito che la politica monetaria non dovrebbe ripetere gli errori del 2022, evitando decisioni affrettate. L’attenzione è rivolta alla necessità di una gestione più ponderata, che tenga conto delle conseguenze a medio termine. L’appello invita a evitare azioni che possano compromettere la stabilità economica, mantenendo un approccio più strategico e meno reattivo.

Non può essere come nel 2022. Non deve. La Banca centrale europea dovrebbe stare attenta a non cadere vittima della fretta, come accaduto all’indomani dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, quando l’Eurotower decise di optare per un maxi rialzo dei tassi, per fermare sul nascere una spirale inflattiva che comunque, poi, in parte si manifestò. Fabio Panetta, governatore di Bankitalia, ha sempre sostenuto la linea della prudenza sulla politica monetaria. E lo ha fatto anche stavolta, a poco meno di un mese dalla mini-stretta sul costo del denaro (l’11 giugno scorso Christine Lagarde ha portato i tassi al 2,25%, dopo due anni di calma piatta). 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - All’Europa serve una Bce più lungimirante e meno impostata. L’appello di Panetta

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Il monito di Panetta: "Il Pil italiano ha meno slancio, rischi dal conflitto nel Golfo". Sull'Europa: "Mostri più rapidità e unità"Il governatore della Banca d’Italia ha osservato che il Pil italiano mostra meno slancio e ha segnalato rischi legati al conflitto nel Golfo.

IA, Panetta: “Meno Stato e più mercato per non distorcere l’economiaIl commissario europeo ha affermato che l’Europa dovrebbe ridurre l’intervento statale e affidarsi maggiormente al mercato per evitare di distorcere...

Temi più discussi: Le organizzazioni cristiane chiedono all’Europa una svolta energetica giusta; Settimana corta: a che punto è l’Italia rispetto all’Europa?; La bioeconomia è il salto di scala che serve all'industria europea; Summit tempestosi | La lezione di Zelensky all’Europa su come si tratta con Trump.

Oggi su @oss_romano e @vaticannews_it Le organizzazioni cristiane chiedono all’Europa una svolta energetica giusta @zdkonline @iamCARITAS @LaudatoSiMvmt @CIDSE @EuropeanJesuit @jpeurope @PaxChristi @ChristianAidIrl @Acli_nazionali @F x.com

All’Europa serve una Bce più lungimirante e meno impostata. L’appello di PanettaNon può essere come nel 2022. Non deve. La Banca centrale europea dovrebbe stare attenta a non cadere vittima della fretta, come accaduto all’indomani dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia ... formiche.net

Donazzan (FdI), 'l'Europa è debole, serve una vera strategia di difesa'Oggi è oggettivamente impossibile che gli Stati Uniti vadano via dall'Europa e noi non lo vogliamo. Serve una maggiore cultura della difesa a livello italiano ed europeo. L'Europa non ha una ... ansa.it