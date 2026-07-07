Massimiliano Allegri ha consegnato a un dirigente sportivo una lista di quattro giocatori desiderati per la rosa 2026-2027. Secondo quanto riportato, il tecnico ha già comunicato le sue preferenze per rafforzare la squadra. La lista include specifici profili da inserire nel mercato estivo. Non sono stati forniti dettagli sui nomi o le caratteristiche dei giocatori richiesti. La scelta mira a completare la rosa in vista della prossima stagione.

Massimiliano Allegri ha le idee chiare sul Napoli che vuole costruire per la stagione 202627. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna del quotidiano Il Mattino, il tecnico livornese avrebbe già consegnato al direttore sportivo Giovanni Manna una lista con quattro richieste ben precise per completare la rosa. L’obiettivo della società è quello di intervenire sul mercato con operazioni mirate, aumentando la qualità complessiva dell’organico senza rivoluzionare la squadra. Il primo tassello individuato riguarda la porta, dove Allegri vorrebbe un estremo difensore affidabile che possa aumentare la competitività del reparto: Milinkovic-Savic potrebbe andare via e tra i pali del Napoli è destinato ad arrivare un nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Dailynews24.it

© Dailynews24.it - Allegri prepara il mercato e ha già fornito la lista dei desideri a Manna

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