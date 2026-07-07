Alle pendici del Monte Taburno, nel Sannio beneventano, si trova un’azienda vinicola che ha oltre cinquant’anni di attività cooperativa. Recentemente, questa realtà ha avviato un progetto imprenditoriale diverso, con nuovi investimenti e strategie di sviluppo. La produzione di vino continua a essere al centro delle operazioni, mentre si introducono innovazioni per ampliare il mercato e rinnovare i metodi di lavorazione.

B enevento, 6 lug. (askanews) – Alle pendici del Monte Taburno, nel cuore del Sannio beneventano, c’è una storia che unisce oltre cinquant’anni di viticoltura cooperativa e una nuova visione imprenditoriale. È la Cantina del Taburno: fondata nel 1972, oggi raccoglie le uve di circa trecento conferitori, seicento ettari di vigneti distribuiti nei comuni ai piedi del massiccio. Leggi anche › Le signore del vino che puntano all’eccellenza Dal 2023 alla guida c’è Enzo Rillo, imprenditore visionario che ha scelto di investire nella sua terra d’origine, diventando il proprietario della Cantina del Taburno: “Mio padre aveva una piccola azienda agricola, dove siamo nati con tanti sacrifici. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Alle pendici del Monte Taburno, nel cuore del Sannio beneventano, c'è una storia che unisce oltre cinquant'anni di viticoltura cooperativa e una nuova visione imprenditoriale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

A Campoli del Monte Taburno una domenica all’insegna dello sport e dell’aggregazioneA Campoli del Monte Taburno si è svolta domenica la Giornata Nazionale dello Sport, con numerose attività aperte alla comunità.

Vini, tradizione e storia ai piedi del Monte TaburnoAlle pendici del Monte Taburno, nel Sannio beneventano, si trova una cooperativa vitivinicola con oltre 50 anni di attività.

Temi più discussi: Vini, tradizione e storia ai piedi del Monte Taburno; Taburno Camposauro, falco recuperato e liberato nel Parco; Vini tradizione e storia ai piedi del Monte Taburno.

Vini, tradizione e storia ai piedi del Monte TaburnoBenevento, 6 lug. (askanews) - Alle pendici del Monte Taburno, nel cuore del Sannio beneventano, c'è una storia che unisce oltre cinquant'anni di viticoltura cooperativa e una nuova visione imprendito ... msn.com

Taburno Camposauro, falco recuperato e liberato nel parcoIn occasione delle celebrazioni della Giornata Nazionale del Parco del Taburno Camposauro, svoltesi sabato 4 a Piana Melaino, alle pendici ... msn.com