Martedì 7 luglio, un panfilo d'epoca di 51 metri è arrivato a Porto Santo Stefano, davanti all’Artemare Club. La nave, chiamata Alicia, è di origine americana e di motore. A bordo c’era il comandante Busetto, che ha salutato secondo il galateo. La presenza della imbarcazione ha attirato l’attenzione nel porto.

Porto Santo Stefano (Grosseto), 7 luglio 2026 – Martedì 7 luglio è arrivata davanti Artemare Club a Porto Santo Stefano l'affascinante signora americana del mare Alicia, panfilo d’epoca a motore di 51 metri salutata secondo il galateo dal comandante Busetto dalla sede dell’associazione. https:www.lanazione.itcronacazara-yacht-ortega-elba-y4ih40k0 Ci racconta il comandante Busetto che l’ha vista ad uno dei raduni vintage boats della Costa Azzurra: Alicia è stata costruita negli Stati Uniti e consegnata nel 1930, è la nave ammiraglia di Defoe, progettata da Design Unlimited, che ha anche progettato gli interni, l'architettura navale è stata sviluppata da John H. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Alicia, panfilo da sogno. La signora del mare arrivata a Porto Santo Stefano

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