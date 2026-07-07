Il 18 giugno scorso sono nate tre gemelle a Persiceto da Sara Zambelli e Matia Manacchini. Le bambine, chiamate Alice, Sofia e Nicole, sono nate con un parto fuori dal comune. La nascita è avvenuta a San Giovanni, in provincia di Bologna. I genitori hanno riferito che la gravidanza è stata complessa e ha richiesto molte attenzioni. Le tre sorelle sono state registrate ufficialmente e sono state presentate alla famiglia e agli amici.

San Giovanni (Bologna), 7 luglio 2026 – Tre gemelline: Alice, Sofia, Nicole. La nascita fuori dal comune è avvenuta il 18 giugno scorso e i genitori sono Sara Zambelli e Matia Manacchini di Persiceto. Sara è responsabile del distributore di carburanti lungo la Persicetana nei pressi della chiesa del Poggio a San Giovanni in Persiceto e Mattia lavora con lei. Il racconto della neomamma. “Il 21 novembre – racconta Sara – scopro di essere incinta. A metà dicembre vado a fare la prima ecografia e si vedono due ‘fagiolini’ che stanno crescendo e un terzo che non si sapeva se stesse nascendo oppure si stesse riassorbendo. Qualche giorno dopo vado a fare un’ulteriore ecografia di controllo e sorpresa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Alice, Sofia e Nicole: “3 gemelle da sogno, ma che fatica è stata”

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