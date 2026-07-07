Alberto Tarallo assolto dall’accusa di avere falsificato il testamento di Losito perché il fatto non sussiste

Notizia in breve

Il produttore è stato assolto dall’accusa di aver falsificato il testamento dell’ex compagno. I giudici hanno deciso che il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria si conclude così, con l’assoluzione definitiva. La procura aveva imputato l’uomo di aver alterato il documento, ma la sentenza ha escluso ogni responsabilità. Non ci sono ulteriori azioni legali in corso su questa vicenda.