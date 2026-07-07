Alberto Tarallo assolto dall’accusa di avere falsificato il testamento di Losito perché il fatto non sussiste
Il produttore è stato assolto dall’accusa di aver falsificato il testamento dell’ex compagno. I giudici hanno deciso che il fatto non sussiste. La vicenda giudiziaria si conclude così, con l’assoluzione definitiva. La procura aveva imputato l’uomo di aver alterato il documento, ma la sentenza ha escluso ogni responsabilità. Non ci sono ulteriori azioni legali in corso su questa vicenda.
Si conclude la vicenda giudiziaria che aveva visto imputato il produttore Alberto Tarallo. Per i giudici che hanno esaminato il caso, l’accusa di avere falsificato il testamento dell’ex compagno Teodosio Losito "non sussiste". 🔗 Leggi su Fanpage.it
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