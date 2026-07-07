Nel primo pomeriggio, un albero è caduto sulla carreggiata dell'autostrada tra l'A8 e l'A26, all’altezza di Besnate. La pianta ha ostruito la corsia, portando alla chiusura del tratto tra l’Autolaghi e Gravellona Toce in direzione nord. La circolazione si è bloccata, con veicoli incolonnati e traffico in tilt. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso per rimuovere l’albero.

Un albero cade in autostrada e manda in tilt il traffico sull'A8. È accaduto nel primo pomeriggio di oggi all'altezza di Besnate, in provincia di Varese, dove la presenza della pianta sulla carreggiata ha costretto alla chiusura del collegamento tra l'Autolaghi e l'A26 in direzione Gravellona Toce, provocando pesanti disagi alla circolazione. L'episodio si è verificato intorno alle 14.30 di martedì 7 luglio. Per consentire la rimozione dell'albero e la messa in sicurezza del tratto interessato, Autostrade ha disposto la chiusura del bivio tra la A8 Milano-Varese e la A26 Genova-Gravellona Toce. Lunghe code. Le conseguenze non si sono fatte attendere. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Albero precipita in autostrada: circolazione in tilt tra A8 e A26

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