Una ragazza di 18 anni di Soresina ha vinto una corsa di 800 metri sul manto erboso dell’ippodromo di San Siro nel 1926. Dopo aver tagliato il traguardo, ha continuato a correre tra gli altri partecipanti, abbracciandoli e mostrando entusiasmo. La competizione si è svolta nel contesto delle prime gare di velocità organizzate nell’impianto, che all’epoca ospitava anche eventi ippici.

«Una robusta ed esuberante ragazza diciottenne di Soresina ha tagliato come un bolide il traguardo. Dopo l’arrivo sembrava pronta a ricominciare la corsa e invece di riposarsi correva animatamente da un crocchio all’altro abbracciando le avversarie di un momento prima fra esplosioni di gioia». Era l’epoca pionieristica dello sport femminile, sui giornali le atlete erano definite «gazzelle». Il 7 marzo 1926 si tenne a San Siro la prima edizione del campionato italiano femminile di corsa campestre, il regime non aveva ancora imposto l’autarchia della lingua e dunque si diceva anche «cross-country»: vinse Emilia Pedrazzani da Soresina (Cremona). Il 1926 fu l’anno glorioso della sua carriera. 🔗 Leggi su Milano.corriere.it

© Milano.corriere.it - Le prime «gazzelle» a San Siro nel 1926: gli 800 metri sul manto erboso dell'Ippodromo

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