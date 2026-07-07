AI Act e imprese italiane in ritardo | meno del 20% ha avviato la formazione obbligatoria

Da quotidiano.net 7 lug 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 agosto entrerà in vigore la maggior parte delle norme dell’AI Act, la legge europea sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, meno del 20% delle imprese italiane ha iniziato la formazione obbligatoria prevista dalla normativa. La legge rappresenta la prima del suo genere a livello globale. La formazione riguarda le aziende che utilizzano o sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e deve essere completata prima dell’entrata in vigore delle regole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Milano, 7 luglio 2026 – Il 2 agosto entra in vigore gran parte dei regolamenti dell’AI Ac t, prima legge al mondo dedicata all’IA, voluta dall’Unione Europea. Tra i suoi obiettivi c’è quello di garantire un livello adeguato di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale ai dipendenti di qualunque azienda che la utilizzi, un obbligo, quello di formazione, già in vigore dal 2 febbraio 2025. Tramite la formazione, il personale deve essere in grado di riconoscere i dati sensibili da non inserire nei sistemi di AI, di verificare le risposte ottenute, specialmente quando trattano temi rilevanti, e di non delegare completamente le decisioni aziendali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

ai act e imprese italiane in ritardo meno del 20 ha avviato la formazione obbligatoria
© Quotidiano.net - AI Act e imprese italiane in ritardo: meno del 20% ha avviato la formazione obbligatoria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Il VENEZUELA rischia di fare la fine di HAITI

Video Il VENEZUELA rischia di fare la fine di HAITI?

Notizie e thread social correlati

Scuola e AI Act: formazione obbligatoria per docenti e personaleIl personale scolastico deve seguire due percorsi formativi obbligatori relativi all'AI Act.

Formazione obbligatoria sull’intelligenza artificiale per il personale scolastico: cosa prevede davvero l’AI Act e perché va svolta entro il 2 agosto 2026Il testo chiarisce che la formazione obbligatoria sul tema dell'intelligenza artificiale per il personale scolastico deve essere completata entro il...

Temi più discussi: Assintel: l’attuazione italiana dell’AI Act deve aiutare PMI e innovazione; AI Act e D.Lgs. 231/2001: il nuovo scenario per commercialisti e Organismi di Vigilanza; AI Act, un anno dopo: l’Europa fa i conti con la sua legge sull’intelligenza artificiale; AI Act, istruzioni per le imprese: cosa cambia dal 2 agosto 2026.

ai act e impreseAI Act e imprese italiane in ritardo: meno del 20% ha avviato la formazione obbligatoriaL'obbligo di formare il personale è già operativo dal febbraio 2025, e con il 2 agosto si avvicina la fase dei controlli ... quotidiano.net

ai act e impreseSicilia, piccole imprese e nuove regole europee: cosa cambia con AI Act, GDPR e Data ActLe regole europee su privacy, intelligenza artificiale e dati non riguardano soltanto le grandi piattaforme digitali o le multinazionali tecnologiche. Il tema tocca da vicino anche artigiani, commerci ... strettoweb.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web