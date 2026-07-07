AI Act e imprese italiane in ritardo | meno del 20% ha avviato la formazione obbligatoria

Il 2 agosto entrerà in vigore la maggior parte delle norme dell’AI Act, la legge europea sulla regolamentazione dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, meno del 20% delle imprese italiane ha iniziato la formazione obbligatoria prevista dalla normativa. La legge rappresenta la prima del suo genere a livello globale. La formazione riguarda le aziende che utilizzano o sviluppano sistemi di intelligenza artificiale e deve essere completata prima dell’entrata in vigore delle regole.

Milano, 7 luglio 2026 – Il 2 agosto entra in vigore gran parte dei regolamenti dell’AI Ac t, prima legge al mondo dedicata all’IA, voluta dall’Unione Europea. Tra i suoi obiettivi c’è quello di garantire un livello adeguato di alfabetizzazione sull’intelligenza artificiale ai dipendenti di qualunque azienda che la utilizzi, un obbligo, quello di formazione, già in vigore dal 2 febbraio 2025. Tramite la formazione, il personale deve essere in grado di riconoscere i dati sensibili da non inserire nei sistemi di AI, di verificare le risposte ottenute, specialmente quando trattano temi rilevanti, e di non delegare completamente le decisioni aziendali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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