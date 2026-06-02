Scuola e AI Act | formazione obbligatoria per docenti e personale

Il personale scolastico deve seguire due percorsi formativi obbligatori relativi all'AI Act. Questi corsi mirano a garantire competenze adeguate nell'uso delle tecnologie di intelligenza artificiale in ambito educativo. La formazione si concentra su aspetti tecnici e normativi. La normativa prevede che l'interazione tra docenti e algoritmi in aula sarà regolata da linee guida specifiche, con l’obiettivo di garantire trasparenza e responsabilità nell’applicazione dell’AI nel contesto scolastico.

? Punti chiave Quali sono i due percorsi formativi specifici previsti per il personale?. Come cambierà l'interazione tra docenti e algoritmi in aula?. Perché la scuola è classificata come deployer secondo l'AI Act?. Cosa distingue l'uso consapevole dell'IA dalla semplice automazione software?.? In Breve L'obbligo deriva dall'entrata in vigore del Regolamento UE 20241689 AI Act. Le scuole operano come deployer secondo l'articolo 4 della normativa europea. Formazione specifica prevista per profili didattici e amministrativi tramite due percorsi. L'obiettivo è gestire l'apprendimento degli schemi algoritmici rispetto alla semplice automazione. L’intelligenza artificiale entra nelle aule: la scuola deve formare il personale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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AI Act: Le Regole per la Scuola

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