Agriturismo e artigianato bandi per 1,5 milioni di euro

Oggi nella montagna modenese si tiene il Roadtour del GAL Antico Frignano e Appennino Reggiano, dedicato alla presentazione di bandi aperti e opportunità di finanziamento. Sono disponibili complessivamente 1,5 milioni di euro destinati a progetti di agriturismo e artigianato. L’evento mira a illustrare le modalità di accesso ai fondi e le scadenze previste.

In arrivo oggi nella montagna modenese il Roadtour del GAL Antico Frignano e Appennino reggiano per illustrare i bandi aperti e le future opportunità di finanziamento per il territorio per complessivi un milione e mezzo di euro. Gli incontri del Gal sono previsti dappima alle 9.30 al Castello di Guiglia, sala degli Scolopi. Poi alle 14.30 a Pavullo presso Unione del Frignano sala del Consiglio. Stasera alle 20.30 a Palagano, sala consiliare trasferita presso il Piano Terra del Liceo Marco Biagi. I nuovi bandi del Gal Antico Frignano e Appennino Reggiano per i settori dell’agriturismo, artigianato e manifatturiero, commercio e turismo interessano tutti i comuni della montagna modenese. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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