Giugno da record per l’aeroporto Giuseppe Verdi. I 24.150 passeggeri transitati nello scalo parmigiano nel corso del mese rappresentano il miglior risultato degli ultimi anni e confermano una tendenza che, più che affidarsi all’eccezionalità di un singolo dato, sembra raccontare un cambiamento strutturale. Non è soltanto un incremento statistico: è il segnale di un’infrastruttura che sta conquistando un ruolo sempre più definito nella geografia della mobilità del Nord Italia. Dietro il numero ci sono migliaia di scelte individuali. Ogni passeggero ha valutato tempi, costi, comodità e accessibilità, decidendo che partire da Parma fosse l’opzione più conveniente. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Aeroporto di Parma, giugno da record per lo scalo Giuseppe Verdi: 24.150 passeggeri confermano la crescita e il suo nuovo ruolo

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