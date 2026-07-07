Gli Stati Uniti sono stati eliminati dai Mondiali dopo aver perso 4-1 contro il Belgio. La partita si è conclusa con il Belgio che ha segnato quattro reti, mentre gli americani hanno segnato un solo gol. Il centrocampista della Juventus, McKennie, ha preso parte alla gara, ma la sua squadra non è riuscita a qualificarsi ulteriormente nel torneo. La competizione per gli Stati Uniti si è conclusa con questa sconfitta.

di Luca Fioretti Mondiali, fine del sogno per gli Stati Uniti: il Belgio cala il poker, notte opaca per il centrocampista della Juventus McKennie. Il cammino nel Mondiale degli Stati Uniti si interrompe. La sfida contro il Belgio si è chiusa con un severo 1-4 (9? De Ketelaere, 31? Tilman, 33? De Ketelaere, 57? Vanaken, 93? Lukaku), un passivo pesante che rispecchia l’andamento del match. A causa di questo inatteso stop, gli USA di McKennie sono eliminati agli ottavi del Mondiale lasciando la rassegna tra i rimpianti. I fari erano puntati sulla partita dello juventino, atteso a una conferma dopo le ottime risposte espresse nelle scorse settimane. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Addio al sogno Mondiale anche per McKennie: Stati Uniti sconfitti 4-1 dal Belgio, la partita dello juventino

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