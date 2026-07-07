Adam Sandler ha officiato il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, pronunciando un discorso durante la cerimonia. Tra i momenti più significativi, Sandler ha invitato la coppia a baciarci ogni giorno. La cerimonia si è svolta in un luogo non precisato, con la presenza di amici e familiari. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o altri aspetti dell’evento. La notizia ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media sui social network.

Tra i momenti più emozionanti del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce c'è stato il discorso pronunciato da Adam Sandler, scelto come officiante della cerimonia. L'attore ha alternato ironia e sensibilità, regalando agli sposi un consiglio semplice destinato a restare impresso. Non soltanto una star tra gli invitati, ma una delle figure centrali della giornata: Durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio al Madison Square Garden, Adam Sandler ha avuto un ruolo inaspettato, guidando la cerimonia e firmando uno dei momenti più ricordati dell'evento. Il consiglio di Adam Sandler agli sposi A raccontare un retroscena della cerimonia è stato Andy Reid, allenatore dei Kansas City Chiefs, intervenuto in un'intervista alla CNN. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Adam Sandler ha celebrato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce: "Baciatevi ogni giorno"

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Adam Sandler Officiates Taylor Swift and Travis Kelce Wedding

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Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati, Adam Sandler ha celebrato il matrimonio x.com

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