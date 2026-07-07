Adam Sandler ha celebrato il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce | Baciatevi ogni giorno
Adam Sandler ha officiato il matrimonio tra Taylor Swift e Travis Kelce, pronunciando un discorso durante la cerimonia. Tra i momenti più significativi, Sandler ha invitato la coppia a baciarci ogni giorno. La cerimonia si è svolta in un luogo non precisato, con la presenza di amici e familiari. Non sono stati forniti dettagli sulla durata o altri aspetti dell’evento. La notizia ha attirato l’attenzione del pubblico e dei media sui social network.
Tra i momenti più emozionanti del matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce c'è stato il discorso pronunciato da Adam Sandler, scelto come officiante della cerimonia. L'attore ha alternato ironia e sensibilità, regalando agli sposi un consiglio semplice destinato a restare impresso. Non soltanto una star tra gli invitati, ma una delle figure centrali della giornata: Durante il matrimonio di Taylor Swift e Travis Kelce, celebrato il 3 luglio al Madison Square Garden, Adam Sandler ha avuto un ruolo inaspettato, guidando la cerimonia e firmando uno dei momenti più ricordati dell'evento. Il consiglio di Adam Sandler agli sposi A raccontare un retroscena della cerimonia è stato Andy Reid, allenatore dei Kansas City Chiefs, intervenuto in un'intervista alla CNN. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
Adam Sandler Officiates Taylor Swift and Travis Kelce Wedding
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Taylor Swift e Travis Kelce si sono sposati, Adam Sandler ha celebrato il matrimonio x.com
Al matrimonio, celebrato da Adam Sandler, hanno partecipato circa mille invitati, tra cui molte star di primo piano, cantanti, sportivi e amici e parenti stretti https://l.euronews.com/lih2 facebook
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