Taylor Swift e Travis Kelce svelato il consiglio di matrimonio di Adam Sandler | Fatelo ogni giorno

Il matrimonio tra Travis Kelce e Taylor Swift, celebrato il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York, ha attirato l’attenzione. Una fonte inattesa, l’allenatore dei Kansas City Chiefs, ha rivelato un consiglio di un attore riguardo ai matrimoni, suggerendo di farlo ogni giorno. La notizia si aggiunge alle informazioni già note sulla cerimonia, senza ulteriori dettagli su altri aspetti dell’evento o sui partecipanti.

I dettagli sul matrimonio di Travis Kelce e Taylor Swift, celebrato il 3 luglio 2026 al Madison Square Garden di New York, continuano a emergere grazie a una fonte inaspettata: Andy Reid, allenatore dei Kansas City Chiefs. Durante una conferenza stampa a Salt Lake City, dove era ospite narratore per una trasmissione speciale dedicata al 250° anniversario degli Stati Uniti, Reid ha condiviso il consiglio che Adam Sandler ha dato agli sposi durante la cerimonia che ha officiato. “ Adam Sandler ha condotto la cerimonia e ha detto loro di continuare a baciarsi “, ha raccontato Reid al Deseret News. “ Nella sua forma più semplice, è una cosa buona. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

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Taylor Swift and Travis Kelce Wedding: Officiant Adam Sandler's Marriage Advice to Couple REVEALED

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